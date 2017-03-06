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Наука и образование 06.03.2017 19:55

Тарифный совет Азербайджана утвердил размер платы за вступительные экзамены в вузы и ссузы

Тарифный совет Азербайджана утвердил размер платы за вступительные экзамены в вузы и ссузы страны.

Согласно решению Тарифного Совета, плата за экзамен составит от 10 до 100 манатов в зависимости от группы специальностей.

Для абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах, экзаменационная плата будет погашаться за счет госбюджета.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКЗАМЕНЫ, ТАРИФЫ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]