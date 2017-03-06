Тарифный совет Азербайджана утвердил размер платы за вступительные экзамены в вузы и ссузы страны.

Согласно решению Тарифного Совета, плата за экзамен составит от 10 до 100 манатов в зависимости от группы специальностей.

Для абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах, экзаменационная плата будет погашаться за счет госбюджета.

Р.Бабаев