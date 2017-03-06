Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется выше $56 за баррель

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник на заявлении министра нефтяной промышленности Ирака Джаббара аль-Лаиби о готовности страны продолжить сокращение добычи во втором полугодии 2017 года.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 МСК увеличилась на $0,13 (0,23%) - до $56,03 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,05 (0,09%) - до $53,38 за баррель.
Ирак готов продолжить сокращение добычи, если ОПЕК решит продлить соглашение, заявил Дж.аль-Лаиби в интервью агентству Bloomberg в рамках энергетической конференции CERAWeek, проходящей в Хьюстоне с 6 по 10 марта.
"Ирак будет придерживаться решений ОПЕК", - отметил он.
Дж.аль-Лаиби заявил, что Ирак полностью выполняет свои обязательства по сокращению добычи, достигнутые странами ОПЕК.
Он также отметил, что отчасти удовлетворен нынешним уровнем цен на нефть, однако рассчитывает на их дальнейшее повышение.
Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают сообщения о снижения добычи нефти в Ливии и приостановке экспорта из этой страны.
Ливия приостановила отгрузки нефти из двух крупнейших портов страны - Эс-Сидера и Рас-Лануфа на фоне вооруженных столкновений, а также сократила добычу до 650 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 700 тыс. б/с неделей ранее.
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