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Дальнее зарубежье 06.03.2017 20:49

Граждане шести стран не смогуТ въехать в США в течение 90 дней - указ Трампа

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал новую версию иммиграционного указа, сообщила пресс-служба Белого дома.

В соответствии с этим указом, въезд в США будет временно запрещен жителям шести мусульманских стран - Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

При этом действие этого указа не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.

Из нынешней версии указа исключен Ирак.

Как отмечается в тексте указа, распространенном пресс-службой Белого дома в понедельник, въезд на территорию США граждан упомянутых шести государств будет приостановлен на 90 дней.

В документе подчеркивается, что указанные страны были выбраны на основе подготовленного Госдепартаментом США в 2016 году доклада о терроризме. В частности, в указе отмечается, что "Иран рассматривается в качестве спонсора терроризма, начиная с 1984 года, и продолжает поддерживать разнообразные террористические группировки, включая Хезболлу и Хамас, а также террористические группировки в Ираке".

"Иран также был связан с поддержкой Аль-Каиды, разрешил Аль-Каиде провозить средства и боевиков через Иран в Сирию и Южную Азию. Иран не сотрудничает с США в сфере противодействия терроризму", - отмечается в президентском указе.

В указе также отмечается, что Ливия является "зоной активных боевых действий", где присутствуют боевики ИГИЛ (запрещена в РФ), регионы Сомали характеризуется как "прибежище для террористов", Сирия и Судан называются "государствами-спонсорами терроризма", а также констатируется факт, что в Йемене идет гражданская война.

Что же касается Ирака, то, как отмечается в указе, это "особый случай", несмотря на то, что в регионах страны продолжаются боевые действия, а на севере и в центре Ирака обосновались террористы ИГИЛ.

"Тем не менее, тесное сотрудничество между США и демократически избранным правительством Ирака, дипломатическое присутствие США в Ираке, значительное присутствие американских вооруженных сил в Ираке, а также приверженность Ирака борьбе с ИГИЛ дают основания по-другому отнестись к Ираку", - говорится в документе.

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Тэги: США, ИММИГРАЦИЯ, ТРАМП, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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