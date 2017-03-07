Постпред КНДР при ООН: совместные военные учения США и Южной Кореи ведут к ядерной катастрофе

Совместные американо-южнокорейские военные учения в районе Корейского полуострова могут привести к ядерной катастрофе, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам.

В своем письме в Совет безопасности ООН он отметил, что США в ходе учений используют атомные авианосцы и подводные лодки и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

"Это может вылиться в реальную войну, а, следовательно, ситуация находится на грани ядерной войны", - говорится в письме северокорейского дипломата.

Накануне Северная Корея осуществила пуски четырех баллистических ракет в сторону Японского моря, три из них упали в исключительной экономической зоне Японии.

За пуском ракет, которые Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало отработкой ударов по военным базам США в Японии, наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Он призвал вооруженные силы быть в готовности к нанесению ударов по противнику в любой момент после получения приказа.

Вопрос о ракетных пусках Северной Кореи обсудили в телефонных беседах и.о президента Южной Кореи Хван Ге Ан и президент США Дональд Трамп, министры обороны США Джим Мэттис и Японии Томоми Инада.

США, Южная Корея и Япония в ООН инициировали созыв Совета безопасности всемирной организации. По данным американского постпредства, заседание может состояться в среду, 8 марта.