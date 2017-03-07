Трамп и премьер-министр Израиля обсудили по телефону противодействие терроризму на Ближнем Востоке - Белый дом

Противодействие терроризму на Ближнем Востоке обсудил президент США Дональд Трамп с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, главы государств поговорили по телефону.

"Оба лидера обсудили необходимость противостоять продолжающимся террористическим угрозам и вызовам в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.

"Премьер-министр поблагодарил президента за его высказывания с осуждением антисемитизма, сделанные в начале речи перед совместной сессией Конгресса", - отмечается в документе.