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Дальнее зарубежье 07.03.2017 10:02

США и Япония запросили проведение внеочередного заседания СБ ООН в связи с пусками КНДР баллистических ракет - источник

Соединенные Штаты и Япония инициировали созыв Совета Безопасности ООН в связи с пусками 6 марта четырех баллистических ракет КНДР, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

"США и Япония в координации с Южной Кореей запросили проведение внеочередного заседания СБ ООН в связи с пусками КНДР баллистических ракет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "дата встречи пока не определена".

В ночь на понедельник по московскому времени КНДР запустила четыре баллистических ракеты, которые, по сообщениям южнокорейских и японских представителей, пролетев около 1 тысячу километров, упали в Японское море. Япония заявила, что, по меньшей мере, три из них рухнули в море в ее исключительной экономической зоне.

В соответствии с резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий.

Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, КНДР, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]