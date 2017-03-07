США и Япония запросили проведение внеочередного заседания СБ ООН в связи с пусками КНДР баллистических ракет - источник

Соединенные Штаты и Япония инициировали созыв Совета Безопасности ООН в связи с пусками 6 марта четырех баллистических ракет КНДР, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.
"США и Япония в координации с Южной Кореей запросили проведение внеочередного заседания СБ ООН в связи с пусками КНДР баллистических ракет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "дата встречи пока не определена".
В ночь на понедельник по московскому времени КНДР запустила четыре баллистических ракеты, которые, по сообщениям южнокорейских и японских представителей, пролетев около 1 тысячу километров, упали в Японское море. Япония заявила, что, по меньшей мере, три из них рухнули в море в ее исключительной экономической зоне.
В соответствии с резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий.
Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.
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