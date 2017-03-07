Новый указ Трампа усугубит страдания тех, кто нуждается убежище, считает Верховный комиссар ООН по правам беженцев

Верховный комиссар ООН по правам беженцев Филиппо Гранди обеспокоен новым указом президента США Дональда Трампа относительно переселения беженцев, сообщает центр новостей Всемирной организации.
"Беженцы - это обычные люди, которые вынуждены спасаться от войн и преследований. Они отчаянно нуждаются в защите и помощи", - приводит слова Ф.Гранди центр новостей ООН.
По его словам, новое решение американского президента, даже временное, только усугубит страдания тех, кого оно касается.
Он отметил, что США всегда были примером для других, помогая беженцам в других странах и принимая у себя тех, кто ищет безопасности. Сегодня, когда потоки вынужденных переселенцев достигли рекордных уровней, такой пример гуманизма нужен, как никогда ранее, подчеркнул Ф.Гранди.
Ранее стало известно, что Д.Трамп приостановил на 120 дней прием беженцев и поручил своей администрации за этот срок пересмотреть процедуру предоставления статуса беженца в Соединенных Штатах.
Как отмечается в тексте нового иммиграционного указа Д.Трампа, "госсекретарь приостановит въезд беженцев в США по программе USRAP (United States Refugees Admission Program - действующая в стране программа приема беженцев - ИФ), а министр внутренней безопасности приостановит решения по заявлениям с прошением о статусе беженца на 120 дней с момента вступления в силу этого указа".
В документе отмечается, что в течение 120 дней госсекретарь вместе с министром по внутренней безопасности, после консультаций с директором национальной разведки, должны провести обзор существующих правил и определить, не наносят ли они ущерб безопасности США.
В указе подчеркивается, что новые правила не затронут тех, кто уже подал заявление на предоставление статуса беженца.
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