Сын одного из соратников Трампа занял пост замдиректора управления по общественным связям в его администрации

Президент США Дональд Трамп назначил на должность в своей администрации Эндрю Джулиани, сына своего близкого сподвижника, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

"Эндрю Джулиани будет служить заместителем директора управления по общественным связям. Ранее господин Джулиани был волонтером в избирательном штабе Дональда Трампа", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в понедельник.

Кроме того, как следует из документа, назначен новый директор по коммуникациям Белого дома. Им стал Майкл Дубке, партнер американской коммуникационной компании Black Rock Group.