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Дальнее зарубежье 07.03.2017 10:24

Сын одного из соратников Трампа занял пост замдиректора управления по общественным связям в его администрации

Президент США Дональд Трамп назначил на должность в своей администрации Эндрю Джулиани, сына своего близкого сподвижника, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

"Эндрю Джулиани будет служить заместителем директора управления по общественным связям. Ранее господин Джулиани был волонтером в избирательном штабе Дональда Трампа", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в понедельник.

Кроме того, как следует из документа, назначен новый директор по коммуникациям Белого дома. Им стал Майкл Дубке, партнер американской коммуникационной компании Black Rock Group.

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Тэги: США, ТРАМП, АДМИНИСТРАЦИЯ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]