СБ ООН соберется на заседание в связи с пусками КНДР баллистических ракет 8 марта - источник

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с пусками четырех баллистических ракет КНДР состоится в среду в первой половине дня по местному времени, сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

"СБ ООН соберется на консультации в связи с пусками КНДР баллистических ракет утром 8 марта ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в американской миссии при Всемирной организации подтвердили информацию источника "Интерфакса" о том, что США и Япония в координации с Южной Кореей запросили проведение внеочередного заседания СБ ООН в связи с пусками 6 марта четырех баллистических ракет КНДР.

В ночь на понедельник по московскому времени КНДР запустила четыре баллистических ракеты, которые, по сообщениям южнокорейских и японских представителей, пролетев около 1 тысячи километров, упали в Японское море. Япония заявила, что, по меньшей мере, три из них рухнули в море в ее исключительной экономической зоне.

В соответствии с резолюциями СБ ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий.

Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.