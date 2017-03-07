Нефть стабильна во вторник, Brent у отметки $56

Нефть почти не меняется в цене в ходе азиатских торгов во вторник, на рынок давят сигналы о росте добычи в США вместе с ожиданиями скорого повышения процентных ставок Федрезерва, пишет MarketWatch.
До некоторой степени участников тревожит новый прогноз китайских властей о замедлении экономического роста, однако аналитики Commerzbank отмечают, что в этом году реакция на заявления в ходе съезда Всекитайского собрания народных представителей намного сдержаннее, чем обычно.
Вместе с тем рынок продолжает реагировать на новости с энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне, которая началась в понедельник.
Международное рейтинговое агентство в понедельник предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 опустилась на 6 центов (0,11%) - до $55,95 за баррель.
Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 2 цента (0,04%) - до $53,18 за баррель.
В понедельник торги завершились без единой динамики: цена нефти Brent выросла на 0,2%, до $56,01 за баррель, WTI - снизилась на 0,2%, до $53,20 за баррель.
Россия к концу апреля выйдет на сокращение нефтедобычи в 300 тыс. баррелей в сутки (вся квота РФ по снижению в рамках договоренности с ОПЕК - ИФ), сообщил в понедельник министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в рамках конференции Ceraweek в США.
Он отметил, что сегодня Россия вышла уже на выполнение этой квоты в 50%, а к концу марта выйдет почти на 200 тыс. б/с.
По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.
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