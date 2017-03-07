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Дальнее зарубежье 07.03.2017 11:04

Премьер-министр Малайзии обвинил Пхеньян в том, что он сделал малазийцев на территории КНДР заложниками

Малайзийский премьер Наджиб Тун Разак заявил, что власти Северной Кореи удерживают на своей территории граждан Малайзии в качестве заложников.

Он сказал, что Северная Корея "фактически удерживает наших граждан в качестве заложников", комментируя введенный КНДР запрет на выезд граждан Малайзии за пределы страны.

"Этот омерзительный акт, когда фактически наши граждане удерживаются, как заложники, полностью противоречит международным законам и дипломатическим нормам, - говорится в распространенном заявлении премьера.

Как сообщалось, Пхеньян ввел запрет для граждан Малайзии на выезд за пределы Северной Кореи.

"Всем гражданам Малайзии, находящимся на территории КНДР, временно запрещается покидать страну до тех пор, пока не будет найдено правильное решение в отношении происшествия в Малайзии", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении МИД также выражается надежда, что власти Малайзии разберутся с делом об убийстве "справедливо и своевременно, основываясь на доброй воле".

В ответ на этот шаг власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать страну.

"Никому из официальных представителей или служащих посольства КНДР не разрешается покидать страну", - говорится в заявлении замминистра внутренних дел Малайзии Нур Джазлан Мохамеда.

Посольство опечатано полицией вместе с находящимися там сотрудниками.

Замминистра заявил журналистам, что Малайзия "пытается физически установить личности всех находящихся в помещении посольства".

Как отмечают наблюдатели, ранее достаточно устойчивые отношения между двумя станами обострились после убийства в аэропорту малайзийской столицы Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Куала-Лумпур обвинил Северную Корею в причастности к убийству и обвинил посла КНДР персоной нон грата. Полиция, как сообщали СМИ, даже пыталась допросить по подозрению в причастности к преступлению одного из северокорейских дипломатов.

Пхеньян пока не подтвердил личность убитого, однако обвинил власти Малайзии в попытках очернить Северную Корею.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КНДР, ОБВИНЕНИЕ


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