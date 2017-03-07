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Туризм 07.03.2017 09:44

Министр культуры и туризма Азербайджана принимает участие в туристической выставке ITB Berlin 2017

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев находится с визитом в Германии.

"Целью визита является участие в проходящей в столице Германии с 8 по 12 марта Международной туристической выставке ITB Berlin 2017", сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма республики.

В рамках выставки 8 марта состоится открытие стенда Азербайджана.

В рамках визита запланированы встречи А.Караева с генсекретарем Всемирной туристской организации Талебом Рифаи, председателем группы дружбы Бундестага по Южному Кавказу Карином Штренс, руководителем выставки ITB Berlin Давидом Рутсом и председателем Комитета по туризму Бундестага Хайке Бремер.

А.Гараев также примет участие в 7-ой встрече министров туризма стран Шелкового пути и юбилейном мероприятии к 200-летию создания поселений немцев на Южном Кавказе.

Р.Бабаев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]