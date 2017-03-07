Министр культуры и туризма Азербайджана принимает участие в туристической выставке ITB Berlin 2017

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев находится с визитом в Германии.

"Целью визита является участие в проходящей в столице Германии с 8 по 12 марта Международной туристической выставке ITB Berlin 2017", сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма республики.

В рамках выставки 8 марта состоится открытие стенда Азербайджана.

В рамках визита запланированы встречи А.Караева с генсекретарем Всемирной туристской организации Талебом Рифаи, председателем группы дружбы Бундестага по Южному Кавказу Карином Штренс, руководителем выставки ITB Berlin Давидом Рутсом и председателем Комитета по туризму Бундестага Хайке Бремер.

А.Гараев также примет участие в 7-ой встрече министров туризма стран Шелкового пути и юбилейном мероприятии к 200-летию создания поселений немцев на Южном Кавказе.

Р.Бабаев