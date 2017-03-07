Гражданин Грузии пытался незаконно ввезти в Азербайджан более 110 мобильных телефонов

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну гражданином Грузии партии мобильных телефонов, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время произведенного на таможенном посту «Сыных керпю» досмотра в автомобиле «Mercedes Benz E240», принадлежащем гражданину Грузии Фазилю Алиеву, было обнаружено большое количество мобильных телефонов, которые он пытался провести контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.

При осмотре машины таможенники обнаружили и изъяли 112 мобильных телефонов различных марок: «Samsung Galaxy J1», «Samsung Galaxy J1 mini prime», «Samsung Galaxy J2», «Samsung Galaxy J3», «Samsung Galaxy J5 Prime», «Samsung Galaxy J3 Pro», «Corn Experience», «Samsung Keyston2», «X-BO V3+» и «Nokia RM-1133», а также 144 адаптера, 48 USB кабелей, 60 наушников.

Р.Бабаев