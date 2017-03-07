British Airways с 2018г уменьшит расстояние между рядами кресел на рейсах в Европу - СМИ

Авиакомпания British Airways сократит шаг кресел на некоторых рейсах, в результате чего расстояние между рядами будет меньше, чем у дискаунтера Ryanair, утверждают британские СМИ.
Как сообщает BBC, число кресел с 2018 года в эконом-классе на самолетах A320 и A321, обслуживающих рейсы из Хитроу и Гатвика в Европу, будет "немного увеличено". В таких воздушных судах появятся два дополнительных ряда кресел, то есть общее число посадочных мест возрастет на 12 - до 180, как и в авиакомпаниях Aer Lingus, Iberia, Vueling, которые входят в тот же холдинг, что и British Airways, - International Airlines Group (IAG).
В результате расстояние между рядами сократится на 1 дюйм (2,5 см) - до 29 дюймов (примерно 73,7 см). Таким образом, шаг кресел на этих рейсах British Airways будет таким же, как у бюджетного авиаперевозчика Easyjet и на дюйм меньше, чем на лайнерах Ryanair, пишет The Independent.
В авиакомпании утверждают, что эта мера позволит не поднимать цену на авиабилеты.
В ноябре 2016 года British Airways объявила, что увеличит число мест в экономическом классе своих дальнемагистральных самолетов Boeing-777, однако этот план предусматривает увеличение мест в одном ряду с девяти до 10.
Авиапарк компании насчитывает 68 самолетов А320 и 18 более крупных А321.
Как подсчитала британская The Sun, на ближних (европейских) рейсах удобнее всего летать эконом-классом Air France - расстояние между рядами 81,3 см. Немного уступает ей Aer Lingus - в зависимости от самолета шаг колеблется от 78,7 до 81,3 см. Lufthansa, TUI, Ryanair, FlyBE оставляют между рядами 30 дюймов (около 76 см). На некоторых рейсах Monarch и Thomas Cook пассажирам предлагают уместиться в 71 см.
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