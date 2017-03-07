Азербайджанский посол в Андорре вручил верительные грамоты президенту Франции

Посол Азербайджана в Испании и Андорре Анар Магеррамов вручил свои верительные грамоты президенту Франции, являющегося также князем-соправителем Андорры, Франсуа Олланду, отмечает азербайджанская дипмиссия в Испании.

"Ф.Олланд поздравил азербайджанского дипломата в связи с новым назначением и пожелал ему дальнейших успехов в работе", отмечает посольство.

Ф.Олланд в ходе встречи с дипломатом попросил передать его приветствие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Р.Бабаев