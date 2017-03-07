Власти китайского города Ланьчжоу, столицы провинции Ганьсу на западе КНР, предлагают проект строительства 1000-километрового трубопровода от российского озера Байкал для снабжения пресной водой этой части Китая, сообщает во вторник сайт британской газеты "Гардиан".

"Как только технические вопросы будут решены, дипломатам следует собраться и переговорить о том, каким образом каждая сторона смогла бы получить выгоду от подобного международного сотрудничества", - заявил академик Ли Лоли, один из разработчиков данного проекта.

В местных СМИ отмечалось, что в случае строительства этот трубопровод от Байкала - самого глубоководного естественного резервуара пресной воды в мире - смог бы удовлетворить потребности населения в засушливой провинции Ганьсу, где выпадает в год 380 мм осадков.

Трубопровод планируется тянуть от юго-западной оконечности Байкала, через Монголию и горный переход Хэси, соединяющий Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР с внутренними китайскими провинциями, до Ланьчжоу.