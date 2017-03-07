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Дальнее зарубежье 07.03.2017 11:30

В Китае предлагают проект перекачки пресной воды в провинцию Ганьсу из озера Байкал - "Гардиан"

Власти китайского города Ланьчжоу, столицы провинции Ганьсу на западе КНР, предлагают проект строительства 1000-километрового трубопровода от российского озера Байкал для снабжения пресной водой этой части Китая, сообщает во вторник сайт британской газеты "Гардиан".

"Как только технические вопросы будут решены, дипломатам следует собраться и переговорить о том, каким образом каждая сторона смогла бы получить выгоду от подобного международного сотрудничества", - заявил академик Ли Лоли, один из разработчиков данного проекта.

В местных СМИ отмечалось, что в случае строительства этот трубопровод от Байкала - самого глубоководного естественного резервуара пресной воды в мире - смог бы удовлетворить потребности населения в засушливой провинции Ганьсу, где выпадает в год 380 мм осадков.

Трубопровод планируется тянуть от юго-западной оконечности Байкала, через Монголию и горный переход Хэси, соединяющий Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР с внутренними китайскими провинциями, до Ланьчжоу.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, БАЙКАЛ, ВОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]