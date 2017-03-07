Главы МИД РФ и ФРГ 9 марта обсудят двусторонние отношения, реализацию Минских соглашений и Ближний Восток

Вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Зигмар Габриэль 8-9 марта будет находиться в Москве с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, сообщает МИД РФ.
"В ходе переговоров 9 марта министры обсудят текущее состояние российско-германских отношений, практические вопросы двусторонней повестки дня, включая ход реализации конкретных проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и историко-мемориальной сферах", - говорится в сообщении российского дипведомства.
Отмечается, что "будет продолжен обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ход реализации Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса, продвижение мирного процесса в Сирии, содействие нормализации в Ливии, по вопросам европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом".
На обсуждение будут вынесены вопросы взаимодействия России и ФРГ в "Группе двадцати", где Германия председательствует в текущем году, добавили в МИД РФ.
Согласно представленным российским внешнеполитическим ведомством данным, в настоящее время продолжается снижение объема российско-германского товарооборота.
По данным ФТС России, за 2016 год объем российско-германской торговли сократился на 11,1% по сравнению с 2015 годом и составил $40,7 млрд. Российский экспорт в Германию уменьшился на 16,1% до 21,3 млрд долларов, а импорт - на 4,8 % до 19,4 млрд долларов. При этом ФРГ продолжает оставаться одним из основных внешнеторговых партнеров нашей страны. Доля Германии во внешнеторговом обороте России - 8,7% (второе место после Китая - 14,1%).
За первое полугодие 2016 года объем прямых капиталовложений в Россию составил 1,73 млрд евро против 1,78 млрд евро за весь 2015 год. Немецкие инвестиции в Россию во втором квартале 2016 г. (655 млн евро) превысили в три раза аналогичный показатель прошлого года. Суммарный объем накопленных германских инвестиций, по данным Банка России, превышает 13 млрд долларов.
На российском рынке действуют около 5,6 тыс. предприятий с участием капитала из ФРГ (около 800 предприятий со 100% германским капиталом), суммарный оборот которых превышает 50 млрд долларов, а число занятых на них - около 270 тыс. человек.
31 октября 2016 года состоялось 35-е полноформатное заседание российско-германской межведомственной Рабочей группы по стратегическим вопросам сотрудничества в области экономики и финансов (СРГ). Германские предприниматели демонстрируют желание продолжать работу на российском рынке.
Интенсивно развиваются межпарламентские, межведомственные и межрегиональные связи. 28-30 июня 2017 года в Краснодаре запланирована к проведению очередная российско-германская Конференция городов-партнеров.
Важной составляющей двустороннего сотрудничества являются культурно-гуманитарные связи, молодёжные обмены, взаимодействие по линии общественных организаций. Позитивный резонанс имеют мероприятия в рамках "перекрестного" российско-германского Года молодежных обменов 2016-2017 гг., церемония закрытия которого состоится в Берлине 13-16 июля 2017 года. Обсуждается возможность продолжения практики проведения двусторонних "перекрестных" годов.
В структуре российско-германских межобщественных связей важное место занимает Форум общественности "Петербургский диалог", очередное 15-е пленарное заседание которого прошло в Санкт-Петербурге в июле 2016 года Востребованной площадкой неформальных дискуссий представителей общественности являются также "Потсдамские встречи". Последняя конференция состоялась в ноябре 2016 года в Москве.
Плодотворно развивается сотрудничество в историко-исследовательской сфере. Активно работает Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений (российский сопредседатель - директор Института всеобщей истории РАН академик А.О.Чубарьян).
На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тыс. российских/советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 г. С 2000 года российской стороной совместно с германским Фондом "Саксонские мемориалы" реализуется проект по установлению судеб советских и немецких военнопленных и интернированных. За истекший период во взаимодействии с архивами в России, Германии, Белоруссии и на Украине установлены личные данные примерно 1 млн. советских граждан и 1,5 млн. немцев.
7 сентября 2016 года на территории военно-мемориального комплекса в селе Россошки (Волгоградская область), где расположены крупные воинские захоронения времен Второй мировой войны, была проведена церемония открытия межконфессиональной "Часовни мира". Проект строительства часовни осуществляется под патронатом министров иностранных дел России и Германии. Он призван символизировать сближение и мир между российским и германским народами, способствовать сохранению объективной исторической памяти о событиях и уроках Второй мировой войны.
Российская сторона на протяжении многих лет добивалась признания официальным Берлином факта зверского обращения нацистов с советскими военнопленными в годы Второй мировой войны. В мае 2015 года в контексте 70-летия Победы такое признание было сделано. Германская сторона объявила о решении реализовать в отношении остающихся в живых лиц этой категории гуманитарный компенсационный жест. По данным на 15 февраля 2017 года в германское Ведомство по открытым имущественным вопросам из России поступило около 900 заявлений бывших советских военнопленных на получение единовременной компенсационной выплаты. Положительных решений в отношении граждан России - 640, выплаты осуществлены более чем 600 получателям.
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