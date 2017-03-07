Киргизский президент ждет от встречи премьеров ЕАЭС содержательного обмена мнениями по актуальным вопросам

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев надеется, что проходящее в Бишкеке заседание Евразийского межправительственного совета позволит обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, А.Атамбаев встретился с главами делегаций, участвующих в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Бишкеке в рамках председательства республики в ЕАЭС.
"В ходе встречи глава государства выразил надежду на то, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета послужит действенной площадкой для конструктивного и содержательного обмена мнениями по решению актуальных и насущных вопросов дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - сказал собеседник агентства.
Во встрече приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Армении Карен Каряпетян, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
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