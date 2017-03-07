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СНГ 07.03.2017 12:03

Киргизский президент ждет от встречи премьеров ЕАЭС содержательного обмена мнениями по актуальным вопросам

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев надеется, что проходящее в Бишкеке заседание Евразийского межправительственного совета позволит обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, А.Атамбаев встретился с главами делегаций, участвующих в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Бишкеке в рамках председательства республики в ЕАЭС.

"В ходе встречи глава государства выразил надежду на то, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета послужит действенной площадкой для конструктивного и содержательного обмена мнениями по решению актуальных и насущных вопросов дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - сказал собеседник агентства.

Во встрече приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Армении Карен Каряпетян, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС, ПРЕМЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]