В Пентагоне сочли непрофессиональным поведение иранского ВМФ при инциденте со сближением кораблей США и Ирана

В Пентагоне раскритиковали "непрофессиональное" поведение иранских военно-морских сил после двух имевших место инцидентов в Ормузском проливе, пишут во вторник американские СМИ.

"Это стало сочетанием небезопасного и непрофессионального поведения", - приводят издания слова представителя Минобороны США Джеффа Дэвиса.

"Это вызывает беспокойство, так как может привести к ошибкам или случайным провокациям, которых мы не хотим", - добавил он.

По данным Пентагона, иранский фрегат в прошлый четверг на 150 метров приблизился к кораблю ВМС США Invincible.

Другой инцидент произошел в субботу, когда группа десантных катеров приблизилась к этому же кораблю ВМС США и другим американским кораблям на 350 метров.

В обоих случаях американским кораблям пришлось изменить курс, чтобы избежать потенциально опасной ситуации.