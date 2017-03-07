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Регион 07.03.2017 12:14

В Пентагоне сочли непрофессиональным поведение иранского ВМФ при инциденте со сближением кораблей США и Ирана

В Пентагоне раскритиковали "непрофессиональное" поведение иранских военно-морских сил после двух имевших место инцидентов в Ормузском проливе, пишут во вторник американские СМИ.

"Это стало сочетанием небезопасного и непрофессионального поведения", - приводят издания слова представителя Минобороны США Джеффа Дэвиса.

"Это вызывает беспокойство, так как может привести к ошибкам или случайным провокациям, которых мы не хотим", - добавил он.

По данным Пентагона, иранский фрегат в прошлый четверг на 150 метров приблизился к кораблю ВМС США Invincible.

Другой инцидент произошел в субботу, когда группа десантных катеров приблизилась к этому же кораблю ВМС США и другим американским кораблям на 350 метров.

В обоих случаях американским кораблям пришлось изменить курс, чтобы избежать потенциально опасной ситуации.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]