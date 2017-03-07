Заявление Пхеньяна об отработке ударов по Японии вызвало волну дипломатической активности

Пхеньян во вторник заявил, что осуществленный им в ночь на понедельник пуск четырех баллистических ракет явился отработкой перспективных ударов по американским военным базам на территории Японии.

В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что "целью ракетных пусков являлось нанесение ударов по силам американского империализма в Японии при чрезвычайных обстоятельствах".

Ранее сообщалось, что из четырех ракет, запущенных Северной Кореей в сторону Японского моря, три упали в японской исключительной экономической зоне.

Эти провокационные действия северокорейских властей вызвали волну осуждения лидерами значительного числа стран мира, которые отметили, что ракетные пуски КНДР несут угрозу миру и стабильности в регионе.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с пусками четырех баллистических ракет КНДР состоится в среду в первой половине дня по местному времени, сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

"СБ ООН соберется на консультации в связи с пусками КНДР баллистических ракет утром 8 марта ", - сказал собеседник агентства.

С осуждением ракетных пусков выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь осуждает пуски КНДР баллистических ракет(...). Такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что "генеральный секретарь вновь призывает руководство КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к полному соблюдению своих международных обязательств".

США продолжат осуществлять меры сдерживания в связи с очередными ракетными запусками КНДР, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, в понедельник вечером по времени восточного побережья США Д.Трамп поговорил по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ, а также с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Ген Аном.

"Он (Д.Трамп - ИФ) подчеркнул, что его администрация предпринимает шаги для дальнейшего укрепления нашего потенциала сдерживания и обороны против баллистических ракет Северной Кореи с использованием полного спектра военных возможностей США", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Трамп выразил железную приверженность США стоять вместе с Японией и Южной Кореей перед лицом серьезной угрозы со стороны Северной Кореи", - отмечается в документе.

Пресс-служба Белого дома также сообщила, что Д.Трамп договорился с С.Абэ и Хван Ге Аном продолжить сотрудничество как в двустороннем, так и трехстороннем формате с целью "продемонстрировать КНДР печальные последствия ее провокационных и опасных действий".

Соединенные Штаты приступили к реализации программы размещения систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи, сообщает во вторник Тихоокеанское командование США.

"Продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, включая вчерашние многократные пуски ракет, лишь подтвердили правильность прошлогоднего решения нашего альянса о размещении THAAD в Южной Корее", - говорится в заявлении командования.

Как сообщили южнокорейские СМИ, первая партия компонентов батарей THAAD уже доставлена американским военно-транспортным самолетом на военную базу в Южной Корее.

Договоренность о размещении системы THAAD была достигнута в прошлом году для противодействия ракетной угрозе со стороны КНДР.