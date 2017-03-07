ГКИВ Азербайджана вновь выставил на инвестконкурс более 99% акций производителя железобетонных изделий

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) повторно выставил на инвестиционный конкурс 99,23% акций АО «Ceyranbatan demir beton», занимающегося производством железобетонной продукции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете.
Согласно объявлению Госкомитета, в конкурсе по продаже 524,801 тыс. акций номинальной стоимостью в 2 маната каждая могут принять участие, как местные, так и иностранные инвесторы.
Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на восстановление деятельности предприятия или на создание новой производственной (перерабатывающей) сферы. Инвестпрограмма в зависимости от вида деятельности, должна включать предложения по: внедрению новых технологий; повышению ассортимента производимой продукции, восстановление существующих строений и установок, открытию новых рабочих мест, а также по объему и срокам инвестиций на эти цели.
В целом, инвестпрограмма должна быть не ниже 2 млн манатов.
Победитель конкурса должен перечислить за акции предприятия в госбюджет не менее 800 тыс. манатов.
Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса должен быть подписан не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 60 дней перечислить на счет АО 5% от заявленного объема инвестиций и перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.
Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 6 апреля 2017 года. Оценка предложений состоится 7 апреля 2017 года.
ГКИВ выставлял акции предприятия на инвестконкурс в июне 2016 года.
АО «Ceyranbatan demir beton» расположено в поселке Джейранбатан Абшеронского района. В настоящее время на предприятии работают 12 человек.
Уставной капитал предприятия по состоянию на 1 января 2017 года составляет 1 млн 57,77 тыс. манатов, он разделен на 528,885 тыс. акций номиналом в 2 маната за ценную бумагу.
Обязательства АО по состоянию на 1 января 2017 года равны 108,3 тыс. манатов, в том числе перед госбюджетом – 92,929 тыс. манатов, перед Госфондом соцзащиты – 5,602 тыс. манатов, остальное – долги по заработной плате.
Дебиторские долги- 43,113 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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