Белорусский премьер возмущен ростом разницы в ценах на газ между Белоруссией и РФ после создания ЕврАзЭС

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков выразил недоумение резким ростом разницы в ценах на газ в России и Белоруссии.
"Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она (эта разница) будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет? Разница в ценах между Белоруссией и РФ выросла с 38% в начале 2014 года до 110% в 2016-м", - сказал А.Кобяков на встрече глав правительств ЕврАзЭС в Бишкеке.
Он задался вопросом, "почему после создания ЕврАзЭС вместо значительного сокращения эта разница стала почти в три раза выше, какая свобода услуг, капиталов и рабочей силы здесь может быть?"
"Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Белоруссия согласна двигаться вперед, (...) но вместо этого различные препятствия нарастают, как снежный ком", - заявил А.Кобяков.
По его словам, "вместо одних препятствий, которые прекращают действовать, тут же вырастают другие".
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