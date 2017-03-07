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ТЭК 07.03.2017 12:03

Белорусский премьер возмущен ростом разницы в ценах на газ между Белоруссией и РФ после создания ЕврАзЭС

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков выразил недоумение резким ростом разницы в ценах на газ в России и Белоруссии.

"Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она (эта разница) будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет? Разница в ценах между Белоруссией и РФ выросла с 38% в начале 2014 года до 110% в 2016-м", - сказал А.Кобяков на встрече глав правительств ЕврАзЭС в Бишкеке.

Он задался вопросом, "почему после создания ЕврАзЭС вместо значительного сокращения эта разница стала почти в три раза выше, какая свобода услуг, капиталов и рабочей силы здесь может быть?"

"Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Белоруссия согласна двигаться вперед, (...) но вместо этого различные препятствия нарастают, как снежный ком", - заявил А.Кобяков.

По его словам, "вместо одних препятствий, которые прекращают действовать, тут же вырастают другие".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕР, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]