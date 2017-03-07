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Дальнее зарубежье 07.03.2017 12:12

Иракские войска отбили у террористов правительственный комплекс на западе Мосула

Иракские правительственные силы в ходе наступательной операции в Мосуле - в столице провинции Найнава - освободили от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) правительственный комплекс на западе этого города, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Герои из федеральной полиции и сил быстрого реагирования освободили правительственное здание в провинции Найнава и контролируют второй мост - аль-Хуррия (через реку Тигр - ИФ)", - приводит сайт слова из заявления местного командования.

Накануне сообщалось, что иракские войска взяли под контроль аль-Хуррия - второй из пяти мостов в Мосуле. Ранее авиация международной коалиции против ИГ повредила все эти мосты, чтобы затруднить действия боевиков ИГ в городской черте.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, КОМПЛЕКС, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]