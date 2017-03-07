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Внутренняя политика 07.03.2017 12:23

Мехрибан Алиев обещает приложить все усилия на посту первого вице-президента во имя развития Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева готова прикладывать усилия для развития республики.

«Хочу заверить всех, что и в будущей своей деятельности (на посту первого вице-президента - ИФ) я буду руководствоваться моральными ценностями и работать в полную силу во имя развития Азербайджана», - заявила М.Алиева во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

М.Алиева в своем выступлении подчеркнула, что она прекращает деятельность в качестве депутата парламента в связи с назначением на пост первым вице-президентом Азербайджана. «Я более 10 лет являлась депутатом Милли Меджлиса. В течение всей своей парламентской деятельности была свидетелем здоровой атмосферы в парламенте, считаю, что за эти 12 лет в парламенте я прошла большой жизненный путь», - отметила М.Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что за прошедшие годы она сделала много для информирования мирового сообщества о проблемах страны и для ее развития. "Всегда и везде доводила до сведения мирового сообщества правду об оккупации 20% азербайджанских территорий, в том числе Нагорного Карабаха и семи соседних с ним районов. Рассказывала о более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев. Руководимый мной Фонд Гейдара Алиева выпустил много литературы по Ходжалинскому геноциду», - сказала она.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]