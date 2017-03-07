Парламент Азербайджана в 2007-2016 годах принял решения об амнистии около 40 тыс. человек – первый вице-президент

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева уверена в сохранении традиций принятия парламентом страны актов амнистий.
М.Алиева во вторник, выступая в Милли Меджлисе (парламенте), поблагодарила депутатов за поддержку четырех ее инициатив по принятию акта об амнистии - в 2007, 2009, 2013 и 2016 годах.
«Эти четыре акта амнистии охватили всего 39,887 тыс. заключенных. Благодарю своих коллег за поддержку, благодаря которой свобода была подарена десяткам тысяч человек. Уверена, что эти традиции будут продолжены», - подчеркнула первый вице-президент.
Она также отметила большую работу, проведенную в сфере здравоохранения. «Меня как врача очень волнуют болезни кровеносной системы, с которой сталкиваются наши граждане. За последние годы Милли Меджлисов были приняты законы в сферах талассемии и гемофилии. По инициативе Фонда Геудара Алиева был построен центр талассемии, в котором более 40 детям были сделаны операции по пересадке костного мозга», - сказала М.Алиева.
Первый вице-президент подчеркнула, что выступила с инициативой внедрения в Азербайджане обязательного медицинского обследования вступающих в брак граждан. «Парламент поддержал эту инициативу и принял соответствующий закон», - добавила М.Алиева.
Р.Бабаев
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