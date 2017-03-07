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СНГ 07.03.2017 15:10

В Туркменистане открыли памятник первому президенту Узбекистана Каримову

Памятник первому узбекскому президенту Исламу Каримову открыт во вторник в туркменском городе Туркменабате, административном центре Лебапского велаята (области), граничащего с Узбекистаном.

Имя И.Каримова также присвоено одной из улиц этого города.

Как сообщает Государственное информагентство страны, в церемонии открытия монумента приняли участие лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в республике.

Выступая перед собравшимися, Г.Бердымухамедов подчеркнул большую роль И.Каримова в развитии туркмено-узбекских отношений, всегда опиравшихся на исконные узы дружбы и братства народов.

"Лучший памятник первому президенту Узбекистана - это достойное продолжение его дела", - сказал президент Туркменистана.

Он выразил убеждённость, что высокий уровень взаимопонимания, общие исторические корни будут и впредь служить прочным фундаментом конструктивного межгосударственного взаимодействия.

Туркменский и узбекский президенты возложили венки к памятнику И.Каримову.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КАРИМОВ, ПАМЯТНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]