В Туркменистане открыли памятник первому президенту Узбекистана Каримову

Памятник первому узбекскому президенту Исламу Каримову открыт во вторник в туркменском городе Туркменабате, административном центре Лебапского велаята (области), граничащего с Узбекистаном.
Имя И.Каримова также присвоено одной из улиц этого города.
Как сообщает Государственное информагентство страны, в церемонии открытия монумента приняли участие лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в республике.
Выступая перед собравшимися, Г.Бердымухамедов подчеркнул большую роль И.Каримова в развитии туркмено-узбекских отношений, всегда опиравшихся на исконные узы дружбы и братства народов.
"Лучший памятник первому президенту Узбекистана - это достойное продолжение его дела", - сказал президент Туркменистана.
Он выразил убеждённость, что высокий уровень взаимопонимания, общие исторические корни будут и впредь служить прочным фундаментом конструктивного межгосударственного взаимодействия.
Туркменский и узбекский президенты возложили венки к памятнику И.Каримову.
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