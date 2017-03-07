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СНГ 07.03.2017 15:34

Путин подписал закон о возможности отсрочки наказания для осужденных беременных женщин

Закон об изменениях в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, предполагающий возможность отсрочки судом наказания для беременных женщин и родителей, имеющих малолетнего ребенка, до достижения им четырнадцатилетнего возраста, подписан президентом РФ.

Законом, опубликованном во вторник на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, предусматривается новая редакция ст. 82 УК РФ, согласно которой беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем "суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста".

Вместе с тем, законом предусматривается, что отсрочка не может быть применена к лицам, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, а также лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних, а также для осужденных на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также отсрочка не может быть применена к лицам, осужденным за преступления террористической направленности.

В настоящее время в Уголовном кодексе определяется, что такую отсрочку отбывания наказания может получить целый ряд категорий людей, у которых есть маленькие дети, но после вынесения приговора и по их ходатайству. Без их ходатайства суд в настоящее время не может предоставить отсрочку отбывания наказания.

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Тэги: РОССИЯ, БЕРЕМЕННЫЕ, НАКАЗАНИЯ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]