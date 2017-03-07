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Дальнее зарубежье 07.03.2017 16:06

В Судане недовольны новым иммиграционным указом Трампа

Власти Судана выразили сожаление в связи с новым иммиграционным указом президента США Дональдом Трампа, сообщают во вторник западные СМИ.

"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет и выражает недовольство новым указом американского президента", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Судана.

Власти Судана призвали американскую администрацию пересмотреть это "резкое решение".

В заявлении отмечается, что "граждане Судана никогда не были причастны к каким-либо преступлениям в США".

Накануне Д.Трамп подписал новый иммиграционный указ, в соответствии с которым въезд в США временно запрещен жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением, в том числе из Судана и приостанавливается на 120 дней прием беженцев.

В указе подчеркивается, что его действие не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.

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Тэги: СУДАН, США, УКАЗ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]