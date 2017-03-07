В Судане недовольны новым иммиграционным указом Трампа

Власти Судана выразили сожаление в связи с новым иммиграционным указом президента США Дональдом Трампа, сообщают во вторник западные СМИ.
"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет и выражает недовольство новым указом американского президента", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Судана.
Власти Судана призвали американскую администрацию пересмотреть это "резкое решение".
В заявлении отмечается, что "граждане Судана никогда не были причастны к каким-либо преступлениям в США".
Накануне Д.Трамп подписал новый иммиграционный указ, в соответствии с которым въезд в США временно запрещен жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением, в том числе из Судана и приостанавливается на 120 дней прием беженцев.
В указе подчеркивается, что его действие не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.
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