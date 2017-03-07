Иракские войска отступили от правительственного комплекса на западе Мосула из-за контрударов террористов

Иракские правительственные силы, утром во вторник занявшие правительственный комплекс на западе Мосула, были вынуждены оставить эту позицию из-за контратак боевиков группировки "Исламское государство" , сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
"Нас отвели назад, потому что у нас были убитые и раненые", - рассказал АП сержант иракской федеральной полиции Азам Ибрагим.
АП отмечает, что в настоящий момент территория в районе правительственного комплекса не контролируется военными.
Накануне сообщалось, что иракские войска взяли под контроль Аль-Хуррия - второй из пяти мостов в Мосуле. Ранее авиация международной коалиции против ИГ повредила все эти мосты, чтобы затруднить действия боевиков ИГ в городской черте.
Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.
По данным ООН, к минувшему воскресенью из западных районов города, контролируемых ИГ, бежали не менее 42 тыс. человек. Однако еще около 750 тыс. человек до сих пор остаются в своих домах на западе Мосула.
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