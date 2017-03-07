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Дальнее зарубежье 07.03.2017 16:32

Парламент Венгрии одобрил законопроект о задержании иммигрантов на границах с Сербией и Хорватией

Венгерский парламент большинством голосов одобрил проект закона, предусматривающий задержание всех нелегальных иммигрантов на границах с Сербией и Хорватией, сообщают во вторник европейские СМИ.

"За" законопроект проголосовали 138 человек, "против" - 6, еще 22 воздержались.

Согласно одобренному документу, все въезжающие в Венгрию со стороны сербской и хорватской границы иммигранты будут задерживаться и помещаться в специальные "транзитные зоны", в которых они будут оставаться до того момента, как власти завершат рассмотрение их запроса на предоставление убежища.

СМИ отмечают, что подобная мера уже действовала в Венгрии ранее, однако была отменена в 2013 году под давлением ЕС и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ИММИГРАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]