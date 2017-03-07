Совет ЕС обновил инструменты противодействия террористической деятельности

Совет ЕС принял во вторник новые правила, призванные предотвращать террористические нападения путем криминализации таких актов, как организация обучения или поездок в террористических целях, а также содействие таким поездкам.

"Благодаря этому соглашению ЕС теперь лучше подготовлен к решению проблемы возрастающей террористической угрозы. Терроризм не знает границ, но теперь есть ясный сигнал: иностранные боевики, независимо от того, едут ли они из ЕС или в Евросоюз, будут остановлены. Но безопасность без соблюдения основных прав недопустима, поэтому новые правила также укрепляют права жертв и включают в себя четкие гарантии соблюдения индивидуальных свобод", - заявил министр юстиции, культуры и местного самоуправления председательствующей в Совете ЕС Мальты Оуэн Бонни.

Как отмечается в коммюнике Совета ЕС, новые правила Евросоюза, принятые в форме европейской директивы, помогут, в том числе, принимать меры против боевиков, вербуемых в Европе.

Директива распространяется на поездки в пределах, за пределами или в Евросоюз в террористических целях, например, для присоединения к деятельности террористической группы или совершения террористического нападения.

Правила направлены против организации и содействия таким поездкам, в том числе посредством материально-технического обеспечения, например, приобретения билетов или планирования маршрутов.

Новая директива предусматривает меры против организации обучения и подготовки для террористических целей, например, по изготовлению или использованию взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных или опасных веществ.

Подпадают под действие новых мер предоставление или сбор средств с намерением или знанием о том, что они должны использоваться для совершения террористических преступлений и правонарушений, связанных с террористическими группами или террористической деятельностью.

Директива также будет дополнять действующее законодательство о правах жертв терроризма.