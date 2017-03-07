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Дальнее зарубежье 07.03.2017 17:01

Совет ЕС утвердил поправки об усилении контроля на внешних границах Шенгенской зоны

Совет ЕС принял во вторник постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс, предусматривающих усиление контроля на внешних границах с использованием соответствующих баз данных.

"Укрепление нашего контроля на внешних границах является важным инструментом для борьбы против террористической угрозы в Европе и для повышения безопасности наших граждан. Систематические проверки на внешних границах предоставят нам средства для устранения потенциальных рисков для внутренней безопасности, в том числе тех, которые исходят от возвращающихся (из регионов военных действий - ИФ) боевиков", - заявил министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

В коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе его пресс-службой, объясняется, что принятые поправки обязывают государства-члены проводить систематические проверки через соответствующие базы данных по всем лицам, включая тех, которые пользуются правом свободного передвижения по законодательству ЕС (т.е. гражданам ЕС и членам их семей, которые не являются гражданами союза) при пересечении внешних границ.

Базы данных, по которым будут проводиться проверки, включают в себя Шенгенскую информационную систему (SIS) и базу данных Интерпола о похищенных и потерянных проездных документах (SLTD). Такой контроль также позволит государствам-членам проверять, что те или иные лица не представляют угрозы для государственной политики, внутренней безопасности или здоровья граждан. Эти меры распространяются на все внешние границы (воздушные, морские и сухопутные) как при въезде, так и на выезде.

Новые правила оговаривают случаи, когда систематические проверки по базам данных могут привести к несоразмерному воздействию на потоки людей, пересекающих морскую или сухопутную границы. Тогда государствам-членам разрешается проводить "только целенаправленные проверки при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью, государственной политикой, международными отношениями государств-членов и не создаст угрозы для здоровья граждан".

Что касается воздушных границ, государства-члены могут проводить только целенаправленные проверки баз данных в течение переходного периода в 6 месяцев после вступления в силу нового положения. Этот период может быть продлен до 18 месяцев в исключительных случаях, когда существуют инфраструктурные трудности, требующие более длительного периода для внесения необходимых изменений.

Теперь Совет ЕС и Европейский парламент должны подписать принятое постановление. Подписанный текст будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней, сообщила пресс-служба совета.

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Тэги: ЕС, ШЕНГЕН, КОНТРОЛЬ, ГРАНИЦА


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