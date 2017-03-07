Совет ЕС утвердил поправки об усилении контроля на внешних границах Шенгенской зоны

Совет ЕС принял во вторник постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс, предусматривающих усиление контроля на внешних границах с использованием соответствующих баз данных.
"Укрепление нашего контроля на внешних границах является важным инструментом для борьбы против террористической угрозы в Европе и для повышения безопасности наших граждан. Систематические проверки на внешних границах предоставят нам средства для устранения потенциальных рисков для внутренней безопасности, в том числе тех, которые исходят от возвращающихся (из регионов военных действий - ИФ) боевиков", - заявил министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.
В коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе его пресс-службой, объясняется, что принятые поправки обязывают государства-члены проводить систематические проверки через соответствующие базы данных по всем лицам, включая тех, которые пользуются правом свободного передвижения по законодательству ЕС (т.е. гражданам ЕС и членам их семей, которые не являются гражданами союза) при пересечении внешних границ.
Базы данных, по которым будут проводиться проверки, включают в себя Шенгенскую информационную систему (SIS) и базу данных Интерпола о похищенных и потерянных проездных документах (SLTD). Такой контроль также позволит государствам-членам проверять, что те или иные лица не представляют угрозы для государственной политики, внутренней безопасности или здоровья граждан. Эти меры распространяются на все внешние границы (воздушные, морские и сухопутные) как при въезде, так и на выезде.
Новые правила оговаривают случаи, когда систематические проверки по базам данных могут привести к несоразмерному воздействию на потоки людей, пересекающих морскую или сухопутную границы. Тогда государствам-членам разрешается проводить "только целенаправленные проверки при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью, государственной политикой, международными отношениями государств-членов и не создаст угрозы для здоровья граждан".
Что касается воздушных границ, государства-члены могут проводить только целенаправленные проверки баз данных в течение переходного периода в 6 месяцев после вступления в силу нового положения. Этот период может быть продлен до 18 месяцев в исключительных случаях, когда существуют инфраструктурные трудности, требующие более длительного периода для внесения необходимых изменений.
Теперь Совет ЕС и Европейский парламент должны подписать принятое постановление. Подписанный текст будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней, сообщила пресс-служба совета.
Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии
Азербайджан готов к всестороннему сотрудничеству с ЕС, заявляют в Баку
Баку предупредил Брюссель о недопустимости незаконной экономической деятельности европейских структур в Нагорном Карабахе
Азербайджанские и турецкие предприниматели планируют активную деятельность в Украине
Исполнительным директором STP назначен Эмин Мамедов
В США возобновились экскурсии в Белый дом
Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого
SOCAR выплатила компенсации семьям нефтяников, погибших и без вести пропавших на Каспии в декабре
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»