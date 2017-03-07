В Молдавии освободили из-под стражи бывшего президента Нацбанка Талмача

Бывший президент Национального банка Молдавии (НБМ) Леонид Талмач во вторник освобожден из-под ареста и переведен под судебный контроль.

Такое решение принял судья Кишиневского суда Виктор Рацой, который 3 марта вынес решение об аресте банкира сразу на 15 суток.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат банкира Виталий Нагачевски, суд принял во внимание, прежде всего, состояние здоровья Л.Талмача.

"Сейчас оно несколько улучшилось, но он находится еще в реанимации Республиканской клинической больницы. Второе - это доказательства по делу, которые получила прокуратура. Все это позволило изменить меру пресечения, сделав ее более мягкой", - сказал он.

3 марта Л.Талмача задержали прокуроры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). 4 марта после девяти часов допросов в прокуратуре бывший глава НБМ был доставлен в реанимацию.

Л.Талмач был последним председателем правления Moldindconbank (MICB), возглавлявшим его до введения Национальным банком временного управления осенью 2016 года.

Банкира задержали в качестве подозреваемого в том, что он "участвовал в преступной группе, занимавшейся мошенничеством в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением".

В ордере на арест банкира отмечалось, что он "совместно с группой лиц (выявленных и неизвестных, в том числе юридических лиц различной организационной формы собственности, часть из которых входит в организованную преступную группу), присвоил имущество в особо крупных размерах Национального бюро страховщиков автотранспортных средств (ВNAA)".

В сообщении НЦБК говорилось, что "с помощью обмана и злоупотребления доверием эта группа лиц получила средства ВNAA на счетах в Moldova Agroindbank и Moldindconbank, нанеся ВNAA материальный ущерб в особо крупных размерах (речь идет о сумме в 15 млн леев, это более $755 тыс. - ИФ)".

В сообщении пресс-службы НЦБК сумма ущерба не уточняется.

Л.Талмачу 63 года. Свою профессиональную деятельность Л.Талмач начал в Санкт-Петербурге, возглавляя Ассоциацию банков России. После провозглашения независимости Молдавии он вернулся в Кишинев, где возглавил Национальный банк.

Л.Талмач ввел в обращение молдавский лей, приняв самое активное участие в создании банковской системы Молдавии. Он бессменно возглавлял НБМ до осени 2009 года. После ухода с поста президента НБМ он долгое время нигде не работал, и лишь в 2013-2015 гг. по настоянию ведущих банкиров страны Л.Талмач возглавил Ассоциацию банков Молдавии.

В январе 2015 г. он неожиданно для многих возглавил MICB, мажоритарный пакет акций в котором по неофициальной информации принадлежал известному бизнесмену Вячеславу Платону. Специалисты и коллеги увязывали миссию банкира в MICB с изменением имиджа банка с помощью непререкаемого авторитета и популярности Л.Талмача.

С июля 2016 г. В.Платон находится под арестом. Его обвиняют в финансовых махинациях, краже и отмывании денег в особо крупных размерах, включая и $20 млрд. из России, которые были выведены за границу в офшоры через молдавские банки.

НБМ уличил группу акционеров MICB (63,89%) в "согласованных действиях и сговоре". Регулятор обязал этих акционеров в трехмесячный срок продать акции. В случае если продажа данного пакета не состоится в отведенный срок, то эмитент акций обязан их аннулировать и выпустить новую эмиссию для публичной продажи на фондовом рынке.

Сейчас регулятор настаивает, чтобы по завершению процедуры публичного размещения акций новой эмиссии, MICB выкупил акции по их номинальной стоимости - 100 леев за одну акцию. Однако Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) пока не приняла такого решения. В комиссии преобладает мнение, согласно которому НКФР не имеет права указывать эмитенту, по какой цене он обязан выкупать свои акции.

Расчеты аналитиков и специалистов, мнением которых интересовался "Интерфакс", показывают, что выкуп банком данных акций по их номинальной стоимости не приведет к декапитализации, поскольку у MICB большой резерв капитала в виде нераспределенной прибыли за прошлые периоды.

Заблокировав в MICB 63,89% акций "непрозрачных" акционеров, НБМ повышает качество корпоративного управления банком, надеясь привлечь в MICB стратегического инвестора. Согласно меморандуму с МВФ, до конца 2017 года НБМ обязан решить вопрос с прозрачностью собственников всех 11-ти молдавских банков.

По причине блокирования 63,89% акций MICB, регулятор вынужден был отстранить прежнее правление банка и ввести в нем временное управление, назначив своих администраторов и управленцев. В результате данной процедуры Л.Талмач, который возглавлял MICB, стал советником временного администратора банка, назначенного НБМ.

В 2016 г. MICB получил 268,8 млн леев ($13,6 млн) чистой прибыли, что является третьим результатом по системе.