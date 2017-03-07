Более 900 млн. человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе вынуждены давать взятки - доклад

Более 25% жителей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что превышает число в 900 млн человек, приходится платить взятки, чтобы получить доступ к государственным услугам, сообщается в докладе международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией "Транспэренси интернэшнл".
Такие выводы были сделаны на основе опроса более 20 тыс. человек, проживающих в 16 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Исследователи выяснили, что каждому четвертому опрошенному пришлось давать взятку.
По данным исследования, особенно распространено взяточничество в Индии и Вьетнаме. Почти две трети респондентов из этих стран заявили, что они должны были давать взятки, чтобы получить доступ к услугам государственного образования и здравоохранения.
Лучше всего ситуация с коррупцией обстоит в Японии и в Южной Корее, а также в Австралии.
Хуже всего коррупцию воспринимает население Малайзии и Вьетнама, власти которых получили наихудшие оценки от респондентов.
Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии
Азербайджан готов к всестороннему сотрудничеству с ЕС, заявляют в Баку
Баку предупредил Брюссель о недопустимости незаконной экономической деятельности европейских структур в Нагорном Карабахе
Азербайджанские и турецкие предприниматели планируют активную деятельность в Украине
Исполнительным директором STP назначен Эмин Мамедов
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Глава администрации Косово выступил за формирование регулярной армии в регионе
Путин в четверг поучаствует в заседании коллегии МВД, где будут определены задачи министерства на 2017 год - Кремль
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»