Более 900 млн. человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе вынуждены давать взятки - доклад

Более 25% жителей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что превышает число в 900 млн человек, приходится платить взятки, чтобы получить доступ к государственным услугам, сообщается в докладе международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией "Транспэренси интернэшнл".

Такие выводы были сделаны на основе опроса более 20 тыс. человек, проживающих в 16 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Исследователи выяснили, что каждому четвертому опрошенному пришлось давать взятку.

По данным исследования, особенно распространено взяточничество в Индии и Вьетнаме. Почти две трети респондентов из этих стран заявили, что они должны были давать взятки, чтобы получить доступ к услугам государственного образования и здравоохранения.

Лучше всего ситуация с коррупцией обстоит в Японии и в Южной Корее, а также в Австралии.

Хуже всего коррупцию воспринимает население Малайзии и Вьетнама, власти которых получили наихудшие оценки от респондентов.