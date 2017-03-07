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Это интересно 07.03.2017 15:12

Более 900 млн. человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе вынуждены давать взятки - доклад

Более 25% жителей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что превышает число в 900 млн человек, приходится платить взятки, чтобы получить доступ к государственным услугам, сообщается в докладе международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией "Транспэренси интернэшнл".

Такие выводы были сделаны на основе опроса более 20 тыс. человек, проживающих в 16 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Исследователи выяснили, что каждому четвертому опрошенному пришлось давать взятку.

По данным исследования, особенно распространено взяточничество в Индии и Вьетнаме. Почти две трети респондентов из этих стран заявили, что они должны были давать взятки, чтобы получить доступ к услугам государственного образования и здравоохранения.

Лучше всего ситуация с коррупцией обстоит в Японии и в Южной Корее, а также в Австралии.

Хуже всего коррупцию воспринимает население Малайзии и Вьетнама, власти которых получили наихудшие оценки от респондентов.

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Тэги: АЗИЯ, ВЗЯТКИ, МАСШТАБ, ДОКЛАД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]