Совместная оперативная группа, в которую входят представители РФ, Турции и Ирана, контролирует процесс перемирия в Сирии

Иран следит за соблюдением режима тишины в Сирии наравне с Россией и Турцией, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Ким.
"Соблюдение режима прекращения боевых действий контролируется Совместной оперативной группой, в которую входят представители России, Турции и Ирана", - сказал А.Ким во вторник журналистам.
Положение о совместной группе, в которую входят Россия, Иран и Турция, было принято на втором раунде межсирийских переговоров в Астане, которые прошли 15-16 февраля.
Как сообщал МИД РФ, группа будет работать на регулярной основе и заниматься вопросами политического и военного урегулирования в Сирии.
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