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СНГ 07.03.2017 17:27

Совместная оперативная группа, в которую входят представители РФ, Турции и Ирана, контролирует процесс перемирия в Сирии

Иран следит за соблюдением режима тишины в Сирии наравне с Россией и Турцией, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Ким.

"Соблюдение режима прекращения боевых действий контролируется Совместной оперативной группой, в которую входят представители России, Турции и Ирана", - сказал А.Ким во вторник журналистам.

Положение о совместной группе, в которую входят Россия, Иран и Турция, было принято на втором раунде межсирийских переговоров в Астане, которые прошли 15-16 февраля.

Как сообщал МИД РФ, группа будет работать на регулярной основе и заниматься вопросами политического и военного урегулирования в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]