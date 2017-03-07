Совместная оперативная группа, в которую входят представители РФ, Турции и Ирана, контролирует процесс перемирия в Сирии

Иран следит за соблюдением режима тишины в Сирии наравне с Россией и Турцией, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Ким.

"Соблюдение режима прекращения боевых действий контролируется Совместной оперативной группой, в которую входят представители России, Турции и Ирана", - сказал А.Ким во вторник журналистам.

Положение о совместной группе, в которую входят Россия, Иран и Турция, было принято на втором раунде межсирийских переговоров в Астане, которые прошли 15-16 февраля.

Как сообщал МИД РФ, группа будет работать на регулярной основе и заниматься вопросами политического и военного урегулирования в Сирии.