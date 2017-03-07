Несколько десятков рабочих, занятых в Западной Грузии на строительстве 12-километрового участка дороги Самтредиа-Григолети скоростной автомагистрали "Восток-Запад", объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщают грузинские СМИ во вторник.
"Зарплата у нас мизерная, к тому же мы не получаем ее уже три месяца, а условия труда такие, что и рабов не заставят так работать", - сказал журналистам один из участников акции.
По словам строителей, они требуют от руководства компании, в первую очередь, повысить зарплату и обеспечить ее своевременную выдачу, а также оформить трудовой договор с каждым, в котором четко будут определены права работника и работодателя.
Строительство данного участка автобана ведет победившая в тендере, объявленном департаментом автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, украинская компания Road Building Altcom.
Участок Самтредиа-Григолети, общая длина которого составляет 52 км, является одним из важнейших на строящейся и модернизируемой в Грузии автомагистрали "Восток-Запад", которая прокладывается через всю территорию страны от границы с Азербайджаном до границы с Турцией.
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