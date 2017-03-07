Спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжном курорте во Франции завершены, жертв нет

Французские власти сообщили об отсутствии жертв в результате схода лавины на горнолыжный курорт Тинь в департаменте Савойя, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его информации, поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.
"Поисковая операция позволила убедиться, что жертв нет", - говорится в заявлении горнолыжного курорта.
Ранее сообщалось, что под сошедшей утром во вторник лавиной могли находиться более 10 лыжников.
СМИ отмечают, что уровень лавиноопасности во вторник в районе курорта Тинь оценивался в 4 балла из 5.
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