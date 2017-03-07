Спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжном курорте во Франции завершены, жертв нет

Французские власти сообщили об отсутствии жертв в результате схода лавины на горнолыжный курорт Тинь в департаменте Савойя, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

"Поисковая операция позволила убедиться, что жертв нет", - говорится в заявлении горнолыжного курорта.

Ранее сообщалось, что под сошедшей утром во вторник лавиной могли находиться более 10 лыжников.

СМИ отмечают, что уровень лавиноопасности во вторник в районе курорта Тинь оценивался в 4 балла из 5.