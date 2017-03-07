SOCAR выплатила компенсации семьям нефтяников, погибших и без вести пропавших на Каспии в декабре

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджан, ГНКАР) оказала семьям нефтяников, без вести пропавших в море 15 декабря 2016 года на месторождении Сангачалы- Хара-Зиря -Дуванный материальную помощь на общую сумму 185 тыс. 712,33 тыс манатов и $3,063 тыс., говорится в сообщении компании.

«В указанную сумму входят как разовые выплаты семьям погибших нефтяников, так и погашения по остатку имеющихся у них банковских кредитов и другие виды материальной помощи», - отмечается в информации.

Кроме того, 10 детей погибших нефтяников взяты под опеку НГДУ им. Нариманова.

Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря – Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тела еще четверых - в 2017 году.

В настоящее время без вести пропавшими числятся 5 человек.

Н.Аббасова