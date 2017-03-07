Путин поздравил Мехрибан Алиеву с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил с Международным женским днем – 8 марта первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, сообщают азербайджанские официальные СМИ.
«Желаю вам много светлых и радостных дней в жизни, успехов в работе и начинаниях»,- говорится в послании В.Путина.
Глава российского государства пожелал М.Алиевой крепкого здоровья и благосостояния.
Ф.Исазаде
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