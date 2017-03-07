Врио предправления Expressbank назначен Ильхам Габибуллаев

Заместитель председателя правления ОАО Expressbank Ильхам Габибуллаев назначен временно исполняющим обязанности председателя правления банка, отмечается в сообщении кредитной организации.

"Эмин Мамедов, ранее занимавший должность председателя правления, назначен председателем Наблюдательного совета банка", - отмечается в сообщении.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Ахундов