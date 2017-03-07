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Финансы 07.03.2017 15:57

Врио предправления Expressbank назначен Ильхам Габибуллаев

Заместитель председателя правления ОАО Expressbank Ильхам Габибуллаев назначен временно исполняющим обязанности председателя правления банка, отмечается в сообщении кредитной организации.

"Эмин Мамедов, ранее занимавший должность председателя правления, назначен председателем Наблюдательного совета банка", - отмечается в сообщении.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Ахундов

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Тэги: EXPRESSBANK, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]