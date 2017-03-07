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Финансы 07.03.2017 16:12

Bank Silk Way запустил «Электронный отдел», функционирующий в режиме 24/7

Азербайджанский "Bank Silk Way" сдал в эксплуатацию «Электронный отдел», функционирующий в круглосуточном режиме, отмечается в сообщении банка.

«В «Электронном отделе», расположенном в Ясамальском районе Баку, клиенты могут воспользоваться банкоматами «Cash-in» и терминалами автоматического обмена валюты. В отделе можно проводить операции по внесению средств на карту и обналичиванию денежных средств», - отмечается в сообщении.

Банк планирует открыть еще несколько подобных отделений.

OАО Bank Silk Way действует с 25 января 2008 года (ранее Azal Bank - ИФ). Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Ахундов

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Тэги: БАНК, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]