Bank Silk Way запустил «Электронный отдел», функционирующий в режиме 24/7

Азербайджанский "Bank Silk Way" сдал в эксплуатацию «Электронный отдел», функционирующий в круглосуточном режиме, отмечается в сообщении банка.

«В «Электронном отделе», расположенном в Ясамальском районе Баку, клиенты могут воспользоваться банкоматами «Cash-in» и терминалами автоматического обмена валюты. В отделе можно проводить операции по внесению средств на карту и обналичиванию денежных средств», - отмечается в сообщении.

Банк планирует открыть еще несколько подобных отделений.

OАО Bank Silk Way действует с 25 января 2008 года (ранее Azal Bank - ИФ). Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Ахундов