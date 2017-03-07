Нефть слабо дорожает, Brent поднялась до $56,13 за баррель

Цены на нефть слабо повышаются в ходе торгов во вторник после того, как Ирак объявил о готовности сокращать добычу во второй половине 2017 года.
Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы Международного рейтингового агентства, которое в понедельник предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 поднялась на 12 центов (0,21%) - до $56,13 за баррель.
Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 13 центов (0,24%) - до $53,33 за баррель.
По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.
Инвесторы также ждут данных о товарных запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, эти запасы выросли на 1,39 млн баррелей на прошлой неделе, если прогноз оправдается, то подъем будет зафиксирован девятую неделю подряд.
Между тем Иран увеличил экспорт нефти до рекорда в текущем месяце - 3 млн баррелей в сутки, заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.
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