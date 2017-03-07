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ТЭК 07.03.2017 16:37

Нефть слабо дорожает, Brent поднялась до $56,13 за баррель

Цены на нефть слабо повышаются в ходе торгов во вторник после того, как Ирак объявил о готовности сокращать добычу во второй половине 2017 года.

Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы Международного рейтингового агентства, которое в понедельник предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 поднялась на 12 центов (0,21%) - до $56,13 за баррель.

Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 13 центов (0,24%) - до $53,33 за баррель.

По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.

Инвесторы также ждут данных о товарных запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, эти запасы выросли на 1,39 млн баррелей на прошлой неделе, если прогноз оправдается, то подъем будет зафиксирован девятую неделю подряд.

Между тем Иран увеличил экспорт нефти до рекорда в текущем месяце - 3 млн баррелей в сутки, заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]