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Происшествия 07.03.2017 17:01

Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого

Около 1 кг героина изъяла полиция у ранее судимого жителя Джалилабадского района Эльнура Гулиева, сообщается в хронике происшествий на сайте МВД Азербайджана.

"Сотрудники Билясуварского РУП изъяли у него около 1 кг героина, а также 935 гр. опиума и 2,1 гр. марихуаны", - отмечает МВД.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]