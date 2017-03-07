Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого

Около 1 кг героина изъяла полиция у ранее судимого жителя Джалилабадского района Эльнура Гулиева, сообщается в хронике происшествий на сайте МВД Азербайджана.

"Сотрудники Билясуварского РУП изъяли у него около 1 кг героина, а также 935 гр. опиума и 2,1 гр. марихуаны", - отмечает МВД.

Р.Бабаев