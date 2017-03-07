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Бизнес и законодательство 07.03.2017 17:12

Исполнительным директором STP назначен Эмин Мамедов

Исполнительным директором ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) назначен Эмин Мамедов, отмечается в сообщении общества.

"Э.Мамедов назначен исполнительным директором STP. Данное назначение позволит привнести новизну в деятельность парка, обеспечить его более динамичное развитие", - отмечается в сообщении.

Э.Мамедов родился в 1973 году, является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета. С 1997 года по 2017гг работал в банковской сфере.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

А.Азизов

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Тэги: STP, ДИРЕКТОР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]