Исполнительным директором STP назначен Эмин Мамедов

Исполнительным директором ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) назначен Эмин Мамедов, отмечается в сообщении общества.

"Э.Мамедов назначен исполнительным директором STP. Данное назначение позволит привнести новизну в деятельность парка, обеспечить его более динамичное развитие", - отмечается в сообщении.

Э.Мамедов родился в 1973 году, является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета. С 1997 года по 2017гг работал в банковской сфере.

Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.

А.Азизов