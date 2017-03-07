Исполнительным директором STP назначен Эмин Мамедов

Исполнительным директором ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) назначен Эмин Мамедов, отмечается в сообщении общества.
"Э.Мамедов назначен исполнительным директором STP. Данное назначение позволит привнести новизну в деятельность парка, обеспечить его более динамичное развитие", - отмечается в сообщении.
Э.Мамедов родился в 1973 году, является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета. С 1997 года по 2017гг работал в банковской сфере.
Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.
А.Азизов
Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии
Азербайджан готов к всестороннему сотрудничеству с ЕС, заявляют в Баку
Баку предупредил Брюссель о недопустимости незаконной экономической деятельности европейских структур в Нагорном Карабахе
В США возобновились экскурсии в Белый дом
Полиция Азербайджана изъяла около 1 кг героина у ранее судимого
SOCAR выплатила компенсации семьям нефтяников, погибших и без вести пропавших на Каспии в декабре
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Глава администрации Косово выступил за формирование регулярной армии в регионе
Путин в четверг поучаствует в заседании коллегии МВД, где будут определены задачи министерства на 2017 год - Кремль
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Главы государств и правительств отправили видео-обращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017
Олимпиада по русскому языку прошла в городах Кюрдамире и Зардобе. Фоторепортаж
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»