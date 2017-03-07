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Карабахский конфликт 07.03.2017 17:27

Баку предупредил Брюссель о недопустимости незаконной экономической деятельности европейских структур в Нагорном Карабахе

Баку обеспокоен участием европейских структур в экономической деятельности в Нагорном Карабахе, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Гулиев.

М.Мамед-Гулиев выступил на тему: «Отношения между ЕС и Азербайджаном: вывод отношений на более высокий уровень» на конференции в Европейском парламенте во вторник.

«У правительства Азербайджана есть опасения относительно незаконной экономической деятельности в Нагорном Карабахе и участия европейских структур в такой деятельности»,- сказал замминистра

По его словам, МИД Азербайджана уже проинформировал ЕС по этому вопросу.

Он также подробно рассказал участникам конференции о карабахском конфликте и видении Азербайджана касательно его урегулирования.

В Европарламенте также состоялась открытая дискуссия об отношениях ЕС и Азербайджана, в которой участвовали должностные лица правительства Азербайджана, депутаты и представители гражданского общества, а также члены Европейского парламента, представители европейских институтов, аналитических центров и другие.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, СТРУКТУРЫ, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]