Баку предупредил Брюссель о недопустимости незаконной экономической деятельности европейских структур в Нагорном Карабахе

Баку обеспокоен участием европейских структур в экономической деятельности в Нагорном Карабахе, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Гулиев.

М.Мамед-Гулиев выступил на тему: «Отношения между ЕС и Азербайджаном: вывод отношений на более высокий уровень» на конференции в Европейском парламенте во вторник.

«У правительства Азербайджана есть опасения относительно незаконной экономической деятельности в Нагорном Карабахе и участия европейских структур в такой деятельности»,- сказал замминистра

По его словам, МИД Азербайджана уже проинформировал ЕС по этому вопросу.

Он также подробно рассказал участникам конференции о карабахском конфликте и видении Азербайджана касательно его урегулирования.

В Европарламенте также состоялась открытая дискуссия об отношениях ЕС и Азербайджана, в которой участвовали должностные лица правительства Азербайджана, депутаты и представители гражданского общества, а также члены Европейского парламента, представители европейских институтов, аналитических центров и другие.

Ф.Исазаде