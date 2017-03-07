Азербайджанские и турецкие предприниматели планируют активную деятельность в Украине

Ассоциация турецких и украинских бизнесменов (TUID) и Союз предпринимателей и промышленников Азербайджана и Украины (ATU) подписали соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания соглашения прошла в Киеве с участием послов Турции и Азербайджана в Украине - Йонета Джана Тезела и Азера Худиева.

«Турция и Азербайджан продолжают тесно сотрудничать и в сфере бизнеса. Турецкие и азербайджанские бизнесмены имеют множество преимуществ в Украине и должны стремиться к тому, чтобы эффективно их использовать», - сказал Й.Дж.Тезел, слова которого приводит турецкое агентство Анадолу.

В свою очередь, А.Худиев отметил, что турецкие и азербайджанские предприниматели реализуют множество важных проектов в разных странах. «В Украине доверяют турецким и азербайджанским предпринимателям. Это доверие нельзя потерять. Уверен, что предприниматели наших стран достигнут успеха, если объединят усилия», - добавил дипломат.

А..Азизов