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Бизнес и законодательство 07.03.2017 17:59

Азербайджанские и турецкие предприниматели планируют активную деятельность в Украине

Ассоциация турецких и украинских бизнесменов (TUID) и Союз предпринимателей и промышленников Азербайджана и Украины (ATU) подписали соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания соглашения прошла в Киеве с участием послов Турции и Азербайджана в Украине - Йонета Джана Тезела и Азера Худиева.

«Турция и Азербайджан продолжают тесно сотрудничать и в сфере бизнеса. Турецкие и азербайджанские бизнесмены имеют множество преимуществ в Украине и должны стремиться к тому, чтобы эффективно их использовать», - сказал Й.Дж.Тезел, слова которого приводит турецкое агентство Анадолу.

В свою очередь, А.Худиев отметил, что турецкие и азербайджанские предприниматели реализуют множество важных проектов в разных странах. «В Украине доверяют турецким и азербайджанским предпринимателям. Это доверие нельзя потерять. Уверен, что предприниматели наших стран достигнут успеха, если объединят усилия», - добавил дипломат.

А..Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]