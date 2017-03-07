Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии

Берлин намерен продолжать оказывать поддержку Баку в вопросах диверсификации экономики и развития демократии, отмечает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
Главы МИД Азербайджана и Германии Эльмар Мамедъяров и З.Габриэль обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между сторонами, отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
З.Габриэль подчеркнул, что Азербайджан является партнером ФРГ в диверсификации энергообеспечения. Он отметил, что Германия будет оказывать поддержку в дальнейшей модернизации Азербайджана.
Глава МИД Германии указал на динамичное развитие двустороннего экономического сотрудничества.
Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является самым главным экономическим и торговым партнером Германии и ЕС на Южном Кавказе. По его мнению, стороны обладают большим потенциалом для развития сотрудничества.
аз
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