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Внешняя политика 07.03.2017 18:32

Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии

Берлин намерен продолжать оказывать поддержку Баку в вопросах диверсификации экономики и развития демократии, отмечает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Главы МИД Азербайджана и Германии Эльмар Мамедъяров и З.Габриэль обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между сторонами, отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

З.Габриэль подчеркнул, что Азербайджан является партнером ФРГ в диверсификации энергообеспечения. Он отметил, что Германия будет оказывать поддержку в дальнейшей модернизации Азербайджана.

Глава МИД Германии указал на динамичное развитие двустороннего экономического сотрудничества.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является самым главным экономическим и торговым партнером Германии и ЕС на Южном Кавказе. По его мнению, стороны обладают большим потенциалом для развития сотрудничества.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]