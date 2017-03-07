В США возобновились экскурсии в Белый дом

В Белом доме вновь проводятся экскурсионные туры, сообщает во вторник сайт администрации президента США.

Экскурсии были временно приостановлены в связи с переходом власти к новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

Согласно сообщению сайта, все желающие посетить Белый дом должны отправить запрос на участие в одном из туров не позднее, чем за 21 день до их визита в резиденцию американского президента.

Плата за посещение Белого дома с гостей взиматься не будет, отмечает сайт.