Путин в четверг поучаствует в заседании коллегии МВД, где будут определены задачи министерства на 2017 год - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 9 марта примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел России, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе заседания будут подведены итоги работы министерства по основным направлениям деятельности за отчетный год, а также определены цели и задачи на 2017 год", - говорится в сообщении.