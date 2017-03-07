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Дальнее зарубежье 07.03.2017 19:25

Глава администрации Косово выступил за формирование регулярной армии в регионе

Глава администрации сербского автономного края Косово Хашим Тачи обратился к законодателям с призывом принять закон, предусматривающий трансформацию сил безопасности края в регулярную армию.

"Подобная законодательная инициатива нацелена на защиту территориальной суверенитета и целостности, сохранения мира и защиты интересов Республики Косово, а также вносит вклад в строительство и защиту региональной, глобальной безопасности, и стабильности", - цитирует во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс слова Х.Тачи.

Наряду с этим, Х.Тачи выразил сожаление, что этническое сербское меньшинство выступает против законопроекта.

"Косово не может рассчитывать на милосердие других", - отметил Х.Тачи.

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Тэги: КОСОВО, АРМИЯ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]