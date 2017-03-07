Глава администрации Косово выступил за формирование регулярной армии в регионе

Глава администрации сербского автономного края Косово Хашим Тачи обратился к законодателям с призывом принять закон, предусматривающий трансформацию сил безопасности края в регулярную армию.

"Подобная законодательная инициатива нацелена на защиту территориальной суверенитета и целостности, сохранения мира и защиты интересов Республики Косово, а также вносит вклад в строительство и защиту региональной, глобальной безопасности, и стабильности", - цитирует во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс слова Х.Тачи.

Наряду с этим, Х.Тачи выразил сожаление, что этническое сербское меньшинство выступает против законопроекта.

"Косово не может рассчитывать на милосердие других", - отметил Х.Тачи.